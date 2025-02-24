По мнению главы государства, на встрече состоялся очень содержательный разговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского с лидерами других стран.

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Что заявил Зеленский на заседании G7

Украинский президент поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо за организацию встречи и выразил надежду, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут помогать Украине. Он также подчеркнул, что необходимо поддерживать единство между Европой и США.

Кроме этого, глава государства провел разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Только что мы имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады. Спасибо за организацию этой встречи, присутствовали все лидеры,

– рассказывает Зеленский.

Отметим, что во время своей речи он также поблагодарил иностранных лидеров за поддержку в войне с Россией и заметил, что 24 февраля, в день 3 годовщины полномасштабного вторжения в Украину, удалось ввести еще один пакет санкций ЕС против государства-агрессора.