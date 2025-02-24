На думку глави держави, на зустрічі відбулася дуже змістовна розмова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського з лідерами інших країн.

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Що заявив Зеленський на засіданні G7

Український президент подякував прем'єру Канади Джастіну Трюдо за організацію зустрічі та висловив сподівання, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть Україні. Він також підкреслив, що необхідно підтримувати єдність між Європою та США.

Окрім цього, глава держави провів розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Щойно ми мали розмову. Це була дуже добра розмова в рамках засідання країн „великої сімки“ під проводом Канади. Дякую за організацію цієї зустрічі, були присутні всі лідери,

– розповідає Зеленський.

Зазначимо, що під час своєї промови він також подякував іноземним лідерам за підтримку у війні з Росією та зауважив, що 24 лютого, в день 3 роковин повномасштабного вторгнення в Україну, вдалося ввести ще один пакет санкцій ЄС проти держави-агресорки.

Президент також підкреслив, що усі знають про силу Трампа і висловив сподівання, що, завдяки цьому миру з Росією можна буде досягнути саме "через силу". На його думку, він повинен бути заснованим на гарантіях безпеки з боку США та Європи.

Зеленський наголосив на важливості єдності під час переговорів та зазначив, що задля успішного результату на них повинні бути присутніми не лише Україна та Росія, а і Європа та США.