Корецкий прокомментировал вероятность проведения конкурса на должность генерального прокурора

Журналистка 24 Канала поинтересовалась у премьера Сергея Корецкого, готовы ли власти ввести конкурсную процедуру на должность генерального прокурора.

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Что ответил Корецкий?

Сергей Корецкий заявил, что вопрос о введении конкурса на должность генерального прокурора будет обсуждаться отдельно, и по результатам дискуссии будет принято решение.

Будет четкая дискуссия по этому поводу и будут четкие решения– сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что окончательный формат и сроки этого процесса будет определять президент в соответствии со своими конституционными полномочиями.

"У нас есть Конституция, есть конституционные возможности и права президента, и он будет решать, когда и в каком формате будет проходить этот процесс", – уточнил глава правительства.

Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с кандидатурой нового генерального прокурора. Он отметил, что кандидатуру представят в Верховную Раду, как только найдут подходящего человека.

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В настоящее время обязанности генерального прокурора исполняет Антон Ковальский, который недавно приступил к работе. Зеленский предположил, что он еще может себя проявить.

Отставка Руслана Кравченко: что известно

4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, в которую, по данным следствия, входили прокуроры и приближенные к ним лица.

Тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг причастность к незаконной деятельности колл-центров. В то же время он заявил, что не хочет, чтобы должность генерального прокурора использовали для политического противостояния. 7 сентября он объявил о решении уйти в отставку.

14 сентября Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать увольнение Кравченко.

15 сентября Верховная Рада поддержала отставку, а Зеленский подписал указ об увольнении.

Впоследствии стало известно, что Кравченко уехал за границу в командировку и не вернулся в Украину. По информации СМИ, он находится в Австрии.

2 ноября исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский сообщил, что служебное расследование установило нарушения со стороны Кравченко при оформлении зарубежной командировки. По его словам, он самостоятельно подготовил и подписал приказ о своей командировке, воспользовавшись приглашением на заседание ПАСЕ.