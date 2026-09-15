Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

Что известно об увольнении Кравченко?

Увольнение Кравченко произошло после того, как Верховная Рада поддержала постановление о даче согласия на его увольнение с должности.

Накануне вокруг генпрокурора возник ряд споров, в частности из-за его заявлений о директоре НАБУ Семене Кривоносе и антикоррупционных органах.

Напомним, 14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, обвинив его, в частности, в подделке документов и других нарушениях. Он также заявил о давлении со стороны НАБУ и САП и утверждал, что вокруг него развернулась кампания, целью которой якобы было отстранить его от должности.

В то же время НАБУ заявило, что Кривоносу официально не вручали уведомление о подозрении, а 15 сентября Офис генпрокурора отдельно сообщил, что правовых оснований для уведомления о подозрении не было, а соответствующие записи в ЕРДР были отменены. На фоне конфликта Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности, после чего президент внес в Верховную Раду представление о его увольнении.

14 сентября профильный комитет Рады рекомендовал парламенту дать согласие на увольнение Кравченко с должности генерального прокурора. 15 сентября Верховная Рада рассмотрела вопрос и 317 голосами "за" дала согласие на его увольнение. После этого Зеленский подписал указ о увольнении Кравченко с должности генерального прокурора Украины.