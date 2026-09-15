Відповідний документ оприлюднили на сайті глави держави.

Що відомо про звільнення Кравченка?

Звільнення Кравченка відбулося після того, як Верховна Рада підтримала постанову про надання згоди на його звільнення з посади.

Напередодні навколо генпрокурора виникла низка суперечок, зокрема через його заяви щодо директора НАБУ Семена Кривоноса та антикорупційних органів.

Нагадаємо, 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його, зокрема, у підробленні документів та інших порушеннях. Він також заявив про тиск із боку НАБУ і САП та стверджував, що навколо нього розгорнулася кампанія, метою якої нібито було усунути його з посади.

Водночас НАБУ заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозри, а 15 вересня Офіс генпрокурора окремо повідомив, що правових підстав для повідомлення про підозру не було, а відповідні записи в ЄРДР скасували. На тлі конфлікту Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади, після чого президент вніс до Верховної Ради подання про його звільнення.

14 вересня профільний комітет Ради рекомендував парламенту надати згоду на звільнення Кравченка з посади генпрокурора. 15 вересня Верховна Рада розглянула питання та 317 голосами "за" надала згоду на його звільнення. Після цього Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади Генерального прокурора України.