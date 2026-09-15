Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець в ефірі 24 Каналу прокоментувала події навколо скандальної втечі генпрокурора Руслана Кравченка.

Президент Володимир Зеленський відсторонив посадовця, однак на цьому історія тільки набирає обертів. Чому виникло це протистояння, що може стояти за діями генпрокурора та які наслідки ситуація матиме для України?

Детальніше про скандал навколо втечі генерального прокурора, реакцію на останні події та інші важливі теми – читайте у текстовій версії розмови пані Богуславець та журналіста 24 Каналу Владислава Новікова.

У чому суть скандалу

Що відбувається, як людям реагувати і куди це все веде?

Ми зараз перебуваємо в глибокій політичній кризі, де нас стараються ще й надурити. І сьогодні нам ввечері і завтра будуть за велику перемогу показувати відставку генерального прокурора, якого НАБУ зловили на корупції. Але нешановані пани мовчать про наступне.

Перше: генеральному прокурору України Банкова дала 10 днів на те, щоб він зібрав манатки, і сьогодні вночі (14 вересня – 24 Канал), о 2:30 ночі, йому дали можливість втекти за кордон.

Чому я дозволяю собі це говорити? Та тому, що рівно в п'ятницю минулого тижня, тобто 10 днів уже пройшло, як на Банковій почули, що так званий "Шеф Андрійович" (з плівок НАБУ по справі "Карфаген" – 24 Канал) – це генеральний прокурор України, це не налазить на голову, допомагає кришувати кол-центри, які "розводять" на гроші платників європейських податків. Причому вся прокуратура працює за гроші платників європейських податків. Це не те, що абсурд, це треш те, що відбулося.

І генеральний прокурор мав терміново бути звільнений, і Зеленський мав терміново подати таке подання після того, що почула вся країна і весь Європейський Союз ще 10 днів тому назад. Але це не було зроблено, тому що генпрокурору дали можливість зібрати речі, стерти речові докази, давайте відверто, і ще й "вкліпати", вибачте мене за жаргон, підозру Семену Кривоносу. Абсолютно нікчемну юридично. Можу як юристка пояснити чому. І абсолютно фейкову, але тим не менш, тобто от такий замах на атаку на НАБУ і САП йому дали реалізувати.

Дуже погано він справився із реалізацією цією. Тому що він багато помилок зробив, генеральний прокурор. І взагалі, якби він тягнув на те, аби бути на посаді генерального прокурора, ну, то, мабуть, знаєте, рік тому назад, коли ми говорили Зеленському: "Не призначай генерального прокурора Кравченка, бо він два рази не пройшов перевірку на доброчесність, коли хотів працювати в НАБУ і в САП".

Людина, яка не пройшла перевірку на доброчесність в НАБУ і в САП, не могла пояснити, звідки в неї статки, в його родини. От Зеленському було нормально призначити його на посаду генерального прокурора. Маємо тепер результат.

Ось вам результат, друзі, коли в нас на такі високі посади в правоохоронних органах і в органах прокуратури призначаються ті, хто подобається Зеленському, хто до вподоби топ-чиновникам, а не ті люди, які реально є чесними, які мають відповідний рівень експертизи, а не ганьблять Україну, ховаються, вибачте на слові, в підвалі і п'ять днів пишуть смс, так як нам строчив Кравченко 5 днів перед тим, як втекти з країни. Абсолютний абсурд.

У перший день, коли з'явилися плівки, він говорив, що займається спортом, а сьогодні з'явилися теж абсолютно фейкові звинувачення, абсурдні, в сторону директора НАБУ Кривоноса, на його Telegram-каналі.

Цікаво те, що сьогодні ми були в приміщенні офісу генпрокурора на Різницькій. І, знаєте, дуже було там кумедно спостерігати за реакцією самих прокурорів, самих працівників офісу генпрокурора. Я не можу сказати, що ці люди всі старалися приховати посмішку. Всі до нас усміхалися, насправді, з підтримкою, більшість із них.

Бо ж ми розуміємо, що Кравченко на посаді один рік, а в генпрокуратурі працюють люди по 10 років, по 20. І з наших джерел люди самі були в шоці від нахабності генерального прокурора. Але він відчував, що в нього є класний тил, такий міцний, на Банковій, і він може творити, вибачте на слові, всяку діч корупційну, і на це будуть закривати очі.

Тому завтра (15 вересня – 24 Канал) нам будуть давати велику перемогу, що звільнили, значить, Кравченка у Верховній Раді. Сьогодні Зеленський уже про це навіть написав особистий указ, що він відстороняє Кравченка. Так, ви запізнилися на 10 днів. Ви дали втекти йому за кордон. Для нас це не перемога, що ви звільняєте Кравченка, який, по-перше, є фігурантом у великій топкорупційній справі, вибачте мене.

Абсурдно, що керівник міжнародного департаменту ремонти робить в хаті Кравченка не задекларовані в декларації в Козені в елітному житлі, що вони дівчат катають по островах, день народження святкують в Мадриді. Це міжнародний департамент, мабуть, через це слово «міжнародний», що значить міжнародні поїздки для дівчат, для мус. Кришування оцього кол-центру, кришування кол-центрів по Україні з мільйонами доларів просто прибутків, які розводять грошей європейців на гроші. Причому прокуратура працює за гроші європейців. Оцей весь абсурд.

Не запаковуйте нам завтра на Банковій велику перемогу, що ви звільнили Кравченка, бо нас цікавить перше: коли повернеться Кравченко до України. Бо по вашій логіці, там на Банковій Кравченко вже не генеральний прокурор. Так що він робить у Парижі? От він пише, що я у відрядженні, ви йому дали втекти, він о 2:30 ночі перетнув кордон Шегині. Хто зі Львівської області, дуже добре знає, що це за пункт пропуску. А бо він у відрядженні в Парижі.

До речі, на конференції, де ми перевіряли програму, його немає ні в спікерах, ніде. Ну, ми розуміємо, на яку він конференцію поїхав. Він не генеральний прокурор, він "Шеф Андрійович", фігурант плівок НАБУ. Він там представляє, що, кого він представляє? Він не представляє Україну, він не представляє нас, він не представляє Зеленського вже, виходить, який власне і тримав його. Можливо, і Зеленському було вигідно це через те, що людина покривала корупцію і тримати його рік на цій посаді.

Тому ми вимагаємо термінового повернення Кравченка. Що тут незрозумілого? Бо всі ці відставки Кравченка — це вже нам мало цікаво. Перше нас цікавить, коли він буде повернутий до України. Ви ж вмієте класно всіх повертати. Кума Зеленського – Чернишова – повернули швидко, швидко. Ексміністра єдності, в якого, до речі, підозра в НАБУ тоді була і зараз є. І друге, ви ж класно нардепа [Федора] Христенка також привезли. Поклад вам із СБУ допоміг, аби Христенко дав покази проти керівника САП. Тому от нас цікавить, щоби ця людина була в Україні, а відставка — це вже таке, це само собою зрозуміло.

Інтерв'ю Мартини Богуславець – дивіться відео:

Відсторонення, голосування і втеча: як працює механізм

Давайте пояснимо механізм відсторонення та голосування. Президент цей механізм уже якось використовував на пані Венедиктовій, і цей механізм під час воєнного стану, я так розумію, працює. Ну, тобто відсторонення. Тут уже була якась незрозуміла ситуація: то відсторонення, то голосування. Що це було? І той факт, який ви зазначили про те, що він поїхав, але публічно заявив, що це відрядження, тобто типу повернеться. Що цей момент означає? Це якісь торги будуть зараз відбуватися за повернення чи що?

Кравченко не готовий до ніяких торгів. Він втік, розуміючи, що в нього з дня на день була би підозра в корупції.

Ба більше, з наших джерел люди, частина людей, які в Офісі генерального прокурора, по-перше, для них це шок. І, насправді, те, що він все публікує сьогодні зі свого Telegram-каналу, а не з сайту офісу генпрокурора, ми сьогодні дзвонили зранку, питалися: "А в якому відрядженні ваш шеф Кравченко?" Люди не могли нам, прес-службі, відповісти. Годину нам не відповідали. Ніхто не знав.

Ну, ви розумієте, що Чернишов теж втік. Але ж повернувся. Чернишов теж втік, бо він кум Зеленського. І коли би не повернувся кум Зеленського, якому особисто дзвонив Зеленський, ну, це був би політичний просто крах. Ексміністр ще й член родини. А тут, я думаю, що Кравченку абсолютно байдуже Зеленський, Кравченко байдужа Україна. І Кравченко зрозумів, що, в принципі, і система правоохоронна, от на прикладі Мудрої, яка в СІЗО сидить, не буде там уже і ця Банкова дуже вже рятувати і самого Кравченка.

Тому Кравченко, вибачте мене на слові, але рятував свій корупційний зад. І я більш ніж впевнена, що ніякий Кравченко до України не повернеться. Хіба до нього будуть застосовані такі, знаєте, засоби примусу, які застосовувалися з боку СБУ до екснардепа ОПЗЖ, поклада, якого притащили, давайте відверто, насильно під погрозами з Дубая, оцього нардепа Христенка. Хіба так будуть повертати Кравченка? Ніякий сам Кравченко нікуди сам не повернеться.

Щодо відсторонення — це дуже цікаво, тому що, знаєте, в Україні дуже класно: Конституція на паузі, оце ж все, бо повномасштабне вторгнення. Ну і закон у нас юзають так, що от закон як дишло, куди повернуло, туди й вийшло. Бо є норма, що якщо в країні воєнний стан, то відповідно президент має право, увага, під час воєнного стану в односторонньому особистому порядку відсторонити генерального прокурора.

І це рік тому назад, коли Кравченка призначив Зеленський, ми говорили, що це дуже помилкове призначення. Це людина, яка буде проблемою, і це людина, яка буде корупцією. Хоча б від сторони, якщо не набереш голосів, бо нардепам був зручний Кравченко, бо Кравченко пообіцяв нардепам, що не буде проти них підписувати підозри в корупції, бо тільки генпрокурор, уявіть собі, теж на голоси, має право, можливість, тільки в Україні проти нардепа може справу почати генеральний прокурор. І відповідно, якщо ти не можеш, Володимире Зеленський, зібрати голоси в парламенті, то ти в статутному порядку можеш це зробити.

Зеленський всіляко робив вигляд, що цих звернень від нас немає. Він нас не чує, що такого закону не існує. І вже коли сьогодні він зрозумів, що Кравченко його підставив, ну, вже дуже сильно, це погано вже дуже виглядає, хоча ми впевнені, що ця втеча була зарежисована Банковою. Ну, тоді вже Зеленський, щоби вийти в білому пальто і зберегти лице, мовляв, він сам в односторонньому порядку відсторонив генерального прокурора.

Будь-які кримінальні справи — мотив, який мотив, щоб він не потрапив заграти, чи що, чи як? Політичний. Це був політичний такий хід Зеленського. От що, мовляв, я сам вирішую, мені навіть не треба чекати завтрашнього голосування Верховної Ради, хоча воно потрібне. І завтра будуть голосувати за відставку.

Факт втечі якраз-таки б’є політично, в тому числі по Зеленському. Але це була ціна за те, що фактично, ми розуміємо, ця втеча — це була ціна, яку виставив Кравченко за те, що він підпише підозру директору НАБУ. Тобто я думаю, що підписати підозру директору НАБУ — це таке політичне самогубство, тим більше таку абсолютно абсурдну підозру.

Тобто мені, як юристці, навіть не знаю, з чого починати, щоб описати нікчемність цієї юридичної пісульки. Це по-іншому ніяк не назвеш. І щоб піти на такий крок, він як юрист розумів, що йому потрібна якась гарантія захисту і що в Україні йому точно далі після такого буде дуже складно. А Банкова ставила все ж таки завдання, що НАБУ і САП треба хакнути.

Я не буду російською мовою і матом зараз дозволяти говорити в ефірі, що говорила Мудра на плівках, що буде, коли далі буде незалежне САП. Вона сказала: "Нам всем пі***". Тобто не кепсько нам буде, хочу українською мовою сказати. І вони розуміли, що треба щось зробити – придумали історію, щоби генпрокурор підписав підозру директору НАБУ, щоб заблокувати, щоб закрити директора НАБУ і заблокувати таким чином, як вони думали, роботу директора НАБУ, щоби перестали антикорупційні розслідування проводитися.

Але Кравченко за це вимагав свої гарантії незалежності. І таким чином йому, давайте відверто, відкрили зелений коридор. В якому контексті? В тому, що він собі придумав, що він їде у відрядження, яке його ніхто не запрошував. У спікерах його ніде нема. І, значить, він у цій папері на оце відрядження, яке собі сам підписав, він показує це прикордонникам. І там такий цікавий є пункт — міжнародне відрядження. Пише моєму міжнародному, ну, департаменту, тобто оцьому колишньому керівнику Кропиві, який кришував кол-центри, музи, дівочки, деньги, сейфи, оце все.

Він там, де є завдання цьому міжнародному департаменту організувати, забезпечити йому цю поїздку в Париж. Ну, ми чудово знаємо, що він не знаходиться на жодній конференції, бо я думаю, що люди, які від України знаходилися би на цій конференції, вже би поскидали нам фотографії, відео, все інше. Цього немає, тому що він не поїхав на жодну міжнародну конференцію.

Тому ми звертаємося зараз до українців у всій Європі, які нас чують, дивляться. Вас там дуже багато, і ми всі з вами за одне. У нас в Києві тут проблема. У нас втік генеральний прокурор, який з дня на день мав отримати насправді підозру в корупції. А ви знаєте, як Кравченко виглядає? То пофоткайте нам, будь ласка, його в Литві чи у Франції, можливо, в Польщі, десь по Макдональдсах, по кафе, по готелях, де ви зустрінете Кравченка, зробимо таку віртуальну мапу пересування втікача генерального прокурора. Насправді шалена ганьба.

Ми скоро будемо в офіційному відрядженні в Брюсселі за декілька тижнів. Я собі не уявляю, як в очі дивитися європейцям на їхні питання, що відповідати, як ми оцінюємо як незалежна громадськість антикорупційну реформу. Бо рівно рік тому назад європейці втомилися від того, що твориться в Україні. Вони сказали: "Слухайте, а щоб ви не стали Сомалі, можете зробити порядок своєю правоохоронною системою, ну там ці кол-центри накрити, будь ласка, бо ви ж хочете в ЄС і хочете, щоб ми вам гроші давали".

І вони поставили вимогу, що Україні дадуть, ще уявляєте, доплатять у 26-му році мільйони євро, якщо наші нардепи проголосують законопроєкт про, цитую англійською, merit based election process, що означає прозорий добір на посаду генпрокурора. Але нардепи нас цього не голосують. Вони взяли нас у заручники. Ну, бо їм не вигідно, бо незалежний прокурор дорівнює автоматично за 24 години підозра в корупції великій частині тих самих нардепів, особливо – Давиду Арахамії.

Плівки "Імператор": що вони означають

Була інформація про плівки НАБУ під кодовою назвою "Імператор". Що це?

Я впевнена, що ці плівки будуть опубліковані.

Процитую мовою оригіналу, що говорить підлеглий Кравченка, керівник міжнародного департаменту, який з "Музою", до речі, сидить у СІЗО, в якого купа фотографій з послом ЄС Матерновою в Україні, який на плівках говорить наступне: "Чому імператор? Прикольну імперію, значить, корупційну побудував шеф. Хочу так само".

От десь будував імперію, десь помилився, але цікаво де. Ну, мабуть, у знанні Кримінального кодексу або Кримінально-процесуального, бо якщо ти кришуєш кол-центри і насправді там і легалізація, і недостовірне декларування, і участь у злочинній організації. І так виходить, що четверта стаття сьогодні — підробка документів, бо ніякі відрядження, якщо розібратися, ніхто не їхав.

То якщо ти закриваєш очі на Кримінальний кодекс і всім говориш, що прийду за кожним, а особисто, як грозив нам усім Кравченко, то рано чи пізно прийдуть за тобою.

НАБУ та САП, у них був брифінг, вони могли сказати про цю історію з плівками "Імператор", але, я так розумію, донині вони не підтвердили, ні спростували чомусь?

Все вірно робить НАБУ. Насправді вони, на відміну від мене, тобто я юристка, але в мене немає процесуального статусу, а люди, які мають процесуальний статус, на них поширюються вимоги Кримінально-процесуального кодексу, тобто розголошення, нерозголошення досудової таємниці. І абсолютно неправильно буде, якщо люди, які керують правоохоронними органами, ми говоримо про НАБУ і про САП, будуть розголошувати в публічному просторі те, що ще є, власне, частиною досудової таємниці, що є частиною розслідування.

І з огляду на те, як міняються щогодини події, незрозуміло, хто ще буде втікати з країни, через який пункт пропуску, то будь-яке розголошення таких даних може насправді нашкодити, що купа речових доказів буде стертих.

Я вам більше того хочу сказати: ми чудово розуміємо, особисто ми там шукали Кравченка і в лікарню їздили, і під Офіс генпрокурора, і ще там п'ять днів тому назад, бо ж не було зрозуміло. В нас ми втратили зв'язок із генпрокурором. Україна не могла знайти, де генпрокурор, він тільки пости писав. І всі ці дні він стирав речові докази.

Ми чудово розуміємо, що вже ніякі речові докази в самого Кравченка ніхто не знайде, бо, по-перше, коли власне намагалися в нього провести обшуки, цьому перешкоджали. Ну і плюс він сам втік. На момент проведення обшуку в його приміщенні, кабінеті його не було. І всі телефони потерті, всі телефони змінені.

Це підтверджує інформацію про додаткове публікування доказів, тому що будь-який голос, будь-яка секунда, будь-яка хвилина плівки, опублікованої НАБУ, — це все доказ, який потім буде оцінювати Вищий антикорупційний суд. А всі ці люди, які накрали мільйонів, собі можуть по три-чотири, як ми вже бачимо, дуже дороговартісних і коштовних адвокатів найняти в суді. Тому НАБУ і САП не позаздриш, а потім з ними в суді тягатися.

Хто стане новим генпрокурором і чи потрібен конкурс

Новий генпрокурор, на ваш погляд, хто це буде? І ще одне питання, знову ж таки, оскільки ви юрист, ви зможете прокоментувати: Єврокомісія нагадала, що Україні потрібно провести реформу офісу генпрокурора, запровадити конкурс на посаду. Ну, є така прекрасна фраза "не на часі", яку можуть використати щодо цієї новини. Але ж давайте спробуємо дати відповідь на ці два питання.

Перше, це дуже на часі. І коли вам пан Бужанський з правоохоронного комітету буде розказувати, що він не знає, як відповідати на звернення "Слава Україні", то треба відповідати "Героям слава".

Якщо пан Бужанський буде нам тут всім розказувати, що от законопроєкт не на часі, це неконституційно, то це брехня, тому що це підтримує Європейський Союз і це дуже конституційно, бо відповідно до Конституції України генпрокурора має призначити Верховна Рада за поданням президента.

Тільки ми пропонуємо перед тим, як Зеленський буде отаке подання давати на когось у Верховну Раду, щоб це не був той, хто подобається особисто Зеленському і вміє класно красти, а це повинна бути людина, яка пройшла в міжнародний відбір, точніше ж міжнародниками в конкурсній комісії, прозорий відбір, прозорий конкурс, яка пояснить, звідки в неї майно, гроші на водія, дружин, сестер, братів чи нічого не записано. А Кравченку так не вийшло два рази пояснити, коли він ішов у НАБУ і в САП.

Тому такий законопроєкт повинен бути проголосований негайно. А як уже показала нам практика минулого року, коли знищили НАБУ і САП, за один день вони проголосували цей законопроєкт, а до опівночі це все підписав ще й Зеленський. Дуже класно. Вони вміють усе голосувати за один день. Тому ми чекаємо, щоб такий законопроєкт був проголосований терміново.

А за той час, коли він буде власне голосуватися, хто може бути ВО, виконуючим обов’язки генерального прокурора? Найшвидше, я розумію, що не може бути Хоменко, а власне діючий заступник.

Два моменти. Я дуже добре особисто пам'ятаю свою особисту розмову з Хоменком (т.в.о. генерального прокурора – 24 Канал) Це був грудень минулого року: він вибіг із ТСК, засідання ТСК по "Мідасу", по плівках Міндіча, де тоді фігурувала також прокуратура, що її також треба занести, аби вони не розслідували корупції Міндіча. Він тоді вибіг із засідання, і я чітко пам’ятаю, це були холодно. У нас, пам’'таємо, які були зими, не опалювалося. Це було все в комітетах Верховної Ради.

Я вибігла за ним і я запитую: "Скажіть, будь ласка, як так сталося, пане Хоменко? Ви так і не відповіли на засіданні. Прокуратура фігурує на плівках. Ви не провели службове розслідування. Ви його кажете, що не почали? Ви нікого не відсторонили. Ви нікого не звільнили. Яка прокуратура фігурує на плівках Міндіча? Кому заносили гроші, що ви покривали корупцію?" Він два рази від мене "відморозився". Це, до речі, у нас на відео є зафіксовано. Думаю, що ми його швидко опублікуємо скоро. Людина "морозилась" і фактично їй було ок, що прокуратура покривала там корупцію друга бізнес-партнера Зеленського. І це зафіксовано в нас на відео.

І потім той самий пан, давайте відверто, він же ж працював весь цей час, весь цей рік в офісі генпрокурора, коли, на хвилиночку, "Шеф Андрійович", генеральний прокурор, луганський прокурор з військової прокуратури, якого Зеленський вирішив поставити генпрокурором, був дотичний до кришування корупції кол-центрів, від якої просто дибом стає волосся всього Європейського Союзу.

Цей Хоменко, якого зараз хоче призначити в ООН, він весь цей час був в команді генерального прокурора, коли день народження організовували прокурору в Мадриді. От я не вбачаю, що ця людина якісь інші принципи має або якусь нульову толерантність до корупції і може нас чимось здивувати.

Тому, знаєте, байдуже уже, хто там буде. Нас цікавить: перше — коли буде відповідати за скоєне Кравченко, коли його повернуть до України; і друге — коли терміново буде проголосований законопроєкт про прозорий, чесний конкурс на посаду генерального прокурора, що вимагає Європейський Союз, який платить вам Банкова, до речі, гроші і всій Україні, аби ми пережили ще одну зиму.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.