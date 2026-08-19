Вранці 19 серпня 2026 року стало відомо про нову операцію НАБУ та САП з викриттям корупцію.

Вона отримала назву "Форрест Гамп" та є відгалуженням, точніше – розвитком операції "Мідас", в ході якої було викрито бізнесового партнера президента Зеленського та тоді чинних членів уряду.

Нині у поле зору антикорупціонерів потрапили два нардепи, голова наглядової ради державного "Сенс Банку" та чинний заступник керівника Офісу президента.

Правоохоронці не називають імен, але інсайдери говорять, що мова не про заступника Кирила Буданова, а заступницю. Ірину Мудру. Хто це така і що про неї відомо – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Молоді роки, навчання, та робота в банківському секторі

Ірина Мудра народилася 6 липня 1975 в селищі міського типу Меденичі Дрогобицького району, що на Львівщині. Вона закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького педінституту, а згодом навчалася на юрфаці Львівського університету імені Івана Франка.

Першим великим місцем роботи молодої юристки, яка переїхала зі Львова до Києва, став "Трансбанк", що нині не існує. Там Мудра працювала начальником відділу кредитно-інвестиційної діяльності юридичного департаменту з 2006 по 2008 роки.

Далі перейшла до ще одної вже не чинної фінустанови – українського підрозділу Swedbank (працювала на посаді директора юридичного відділу департаменту фінансової реструктуризації), а у 2013-му перейшла на роботу до "Правексбанку" на позицію очільниці юридичного департаменту управління ризиками.



Ірина Мудра зробила стрімку кар'єру в банківському секторі / Фото – Ощадбанк

Цей банк, який нині входить до міжнародної групи Intesa Sanpaolo, відомий тим, що колись належав знаменитому меру Києва Леоніду Черновецькому та став "кадровою базою” для його сумно відомої “молодої команди”.

Наступним місцем роботи Ірини Мудрої став державний Ощадбанк. там вона працювала з 2015 по 2022 роки та очолювала юридичну групу фінустанови.

Зокрема, команда Мудрої займалася юридичним супроводом арбітражного процесу у справі "Ощадбанк" проти Російської Федерації щодо відшкодування збитків, завданих незаконною анексією Криму. Юристи виграли справу – у 2018 році було ухвалено рішення про визнання дій з боку РФ незаконними та зобов'язання відшкодувати на користь "Ощадбанку" збитки, пов'язані з незаконною експропріацією активів у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Паралельно з роботою Мудра не забувала про навчання – вона отримала диплом про проходження курсів для юристів з юридичної англійської мови в Кембридзькому університеті, MBA в Київській школі економіки (KSE), проходила стажування в лондонській International Compliance Association.

Особисте життя Ірини Мудрої

Також не забувала Мудра про родину – у неї двоє дітей. Це дівчинка (її звуть Катерина Шатрова) та хлопчик, на ім'я Лев. Його батько – цивільний чоловік Ірини Мудрої. Його звуть Павло Поляруш, він працює в Національному банку України, де обіймає посаду начальника Управління роботи з проблемними активами.

Робота Мудрої в уряді

Навесні 2022 року Мудра долучилася до Кабміну Дениса Шмигаля як заступниця міністра юстиції Дениса Малюськи. Вона стала одним з кураторів міжнародного напрямку роботи Мін’юсту та стала одним з облич Уряду України за кордоном.

Так, Ірина Мудра опікувалась створенням і впровадженням Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, підписувала від імені України Любляно-Гаазьку конвенцію про співробітництво в розслідуванні та притягненні до відповідальності за геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини.

На посаді чиновниця зарекомендувала себе як фаховий юрист і командний гравець, тому отримала "підвищення" у вигляді запрошення до Офісу Президента України на позицію заступниці голови цієї патронатної служби голови держави, яка в умовах повномасштабної війни подекуди (часто) підминала під себе офіційний Кабмін.

Що робила Мудра в Офісі президента

Як заступниця тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, Ірина Мудра була куратором усунення юридичних перешкод на шляху вступу України до Міжнародного кримінального суду (МКС) та ратифікації так званого "Римського статуту".



Ірина Мудра в образі досвідченої чиновниці / Фото – Кабмін

З чим завданням чиновниця впоралась. Документ був ратифікований Верховною Радою, а з 1 січня 2025 року Україна є державою-учасницею МКС.

Також Мудра продовжила свою роботу, розпочату ще в уряді, щодо створення міжнародної Комісії з розгляду заяв для України, яка присуджуватиме виплати за збитки, завдані російською агресією.

5 листопада 2024 року Ірина Мудра увійшла до складу Конкурсної комісії з добору незалежних членів наглядових рад державних банків як представник президента України, замінивши заступника голови ОП Ростислава Шурму.

Відставка Єрмака не вплинула офіційно на позиції Мудрої – досвідчена юристка зберегла свою посаду й після призначення Кирила Буданова.

Мудра опікується координацією зусиль щодо створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів у війні Росії проти України. Мудра представляє Україну в основній групі держав, які працюють над створенням трибуналу.

Операція "Форрест Гамп" та швидке звільнення

Якщо з офіційними обов'язками Мудрої в Офісі президента все зрозуміло, то до неформальної діяльності є питання.

Виникли вони й в НАБУ, які почали прослуховування чиновниці та дізнались багато цікавого.

Чому операція так називається – можемо лише здогадуватись. Можливо, тут мається на увазі легендарна фраза з фільму "Біжи, Форресте, біжи".

На плівках, які були оприлюднені 19 серпня 2026 року та як докази незаконної діяльності фігурантів операції "Форрест Гамп", чути голос жінки, яку протитрували як "заступниця керівника ОПУ", і вона демонструє неабияку обізнаність і залученість до справи Тимура Міндіча – фігуранта розслідування "Мідас" та бізнесового партнера президента Зеленського. Ба більше, досі зберігає з ним контакт і веде справи.

Операція "Форрест Гамп" – дивіться відео НАБУ:

НАБУ припускає, що чиновниця організувала збір “брудної готівки” в кількості 150 мільйонів гривень. Збирали її через державний "Сенс Банк" для звільнення з-під варти одного з фігурантів справи "Мідас". Можливо, Германа Галущенка – колишній міністр юстиції, на відміну від Тимура Міндіча, не встиг втекти за кордон, тому опинився за ґратами.

Скриншот з відео НАБУ для тих, у кого немає часу все дивитися:



Також, за даними ЗМІ, крім Ірини Мудрою, у схемі залучені народний депутат Вадим Столар, колишній нардеп Максим Микитась та голова наглядової ради "Сенс Банка".

За версією слідства, вони отримали фактичний контроль над банком, щоб проводити через підконтрольні фірми суми в обхід фінансового моніторингу. Їм оголошені підозри за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів), а в пані Ірині пройшли обшуки.

Ірина Мудра наразі цю інформацію не коментувала, натомість Вадим Столар (який нині перебуває за межами України) факт вручення підозри вже підтвердив і пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Натомість президент України відреагував на новини доволі оперативно – 19 серпня на його сайті з’явився наказ про звільнення Ірини Мудрої з посади.



Мудру звільнили ще до того, як відео з, можливо, її бенефісом набрало 50 тисяч переглядів / Скриншот

Реакція президента Зеленського, до речі, цілком порівнянна з легендарною швидкістю культового героя Тома Генкса.