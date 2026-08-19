Про деталі розповіли у НАБУ.

Деталі спецоперації "Форест Гамп"

В її ході спецоперації "Форест Гамп" викрили злочинну організацію, яка організувала легалізацію незаконно здобутих 150 мільйонів гривень.

Серед фігурантів: заступник голови ОП, екснардеп, голова правління державного банку, голова правління наглядової ради державного банку. Ймовірно, йдеться про "Сенс Банк".

"Дзвонить каже мені біженець наш ізраїльський. Ну, Тимур. Дзвонить (високопосадовець ОПУ) та каже: «Слухайте, (високопосадовець ОПУ), візьми, будь ласка, "Sense Bank", – говорить на плівках заступниця керівника ОП, ймовірно, про Міндіча.

Встановлено, що 150 мільйонів гривень застави за одного із фігурантів у справі "Мідас" виявилися брудною готівкою. ЗМІ, припускають, що, ймовірно, йдеться про Германа Галущенка, ексміністра енергетики.

Ну там за Германа привезли 200 мільйонів. Зараз думаємо, думаємо як проплатити. Тільки між нами, будь ласка. Нікому не кажи – ні Вадику, нікому зараз не кажи. Ну а куди мені їх треба буде позичати? Ну я не хочу від себе платити,

– говорить екснардеп на плівках.

Заступниця голови ОП поцікавилася, як збираються обійти фінансовий моніторинг.

Не я прийматиму гроші, не я. До мене гроші безготівково надійдуть на рахунок. Ну, до моїх компаній, які зі мною не пов'язані, безготівково за сумою, у якого великі прибутки. І вони заплатять,

– говорить нардеп.

У червні 2026 року підозрювані отримали фактичний контроль над банком, щоб проводити через підконтрольні фірми суми в обхід фінансового моніторингу.

Не підведіть мене, будь ласка. Бо там вже тупають ніжками,

– просила заступниця керівника ОП голову наглядової ради банку.

Під час розслідування детективи викрили факти втручання підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.

Завтра будуть вибори членів в громадську раду контролю НАБУ. Там, де наша Інна, де там Аня ***, яку я знаю. Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити?

– каже заступниця керівника ОП на плівках.

Також НАБУ викрило факти того, як в ОП готувалися втручатися в конкурс на голову САП.

Фігуранти говорили про свою "подальшу долю", якщо керівник САП Олександр Клименко залишиться на ще один термін.

Заступниця керівника ОП заявляла, що він каже, що Клименко "не наш", і якщо він виграє конкурс на другий термін повноважень голови САП — "нам всім пи***а".

Усім учасникам оголошено підозру за відмивання коштів.

Деталі справи: дивіться відео

Нагадаємо, що серед фігурантів справи НАБУ, за даними ЗМІ, заступниця голови ОП Мудра, депутати Столар та Микитась. Столар підтвердив, що слідчі дії НАБУ тривають у нього вдома.