Про це нардеп написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що депутат написав про обшуки НАБУ?

За словами Столара, обшуки проводять співробітники НАБУ у нього вдома. Нардеп наголосив, що не створює жодних перешкод для роботи слідчих.

Слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю,

– заявив Столар.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої заявили про викриття злочинної організації, до якої могли входити чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу Президента та інші особи.

Під час обшуків правоохоронці знайшли, зокрема, документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Джерела ЗМІ пов’язують слідчі дії із заступницею голови ОП Іриною Мудрою, нардепом Вадимом Столаром та екснардепом Максимом Микитасем.