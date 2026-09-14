Про це 24 Каналу розповіла юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан, наголосивши, що антикорупційні органи оголошують процесуальні рішення лише після того, як повністю сформують беззаперечну доказову базу.
Чи пов’язаний виїзд Кравченка з "Карфагеном"?
На думку юристки, ймовірність наявності у НАБУ і САП доказів причетності посадовця є вкрай високою, а його раптовий виїзд за кордон свідчить про розуміння цих ризиків.
"Шеф Андрійович" був на плівках. І я переконана, що певні докази його причетності до кришування колцентрів НАБУ і САП зібрані з великою вірогідністю. І те, що він втік за кордон, означає, що він сам прекрасно це розуміє,
– сказала Олена Щербан.
Водночас вона висловила скепсис щодо чуток про вручення підозри Кравченку безпосередньо цього тижня. Вона підкреслила, що детективи та прокурори діють виважено й не поспішають із гучними затриманнями до завершення всіх слідчих процедур.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Юристка нагадала приклад розслідування "Мідас", де фігуранти отримували підозри поступово протягом кількох місяців. Це свідчить про те, що правоохоронці не женуться за анонсами чи гучними назвами справ.
Я точно не виключаю загроз для Кравченка. Думаю, що якби докази були, це би сталося одразу. Триває ще робота над цим розслідуванням,
– додала Олена Щербан.
Щербан сказала, чи пов’язаний виїзд Кравченка з "Карфагеном": дивіться відео