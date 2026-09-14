Об этом 24 Каналу рассказала юрист и заместитель исполнительного директора Центра по борьбе с коррупцией Елена Щербан, отметив, что антикоррупционные органы объявляют о процессуальных решениях только после того, как полностью сформируют неопровержимую доказательную базу.

Связан ли выезд Кравченко с "Карфагеном"?

По мнению юристки, вероятность наличия у НАБУ и САП доказательств причастности чиновника крайне высока, а его внезапный выезд за границу свидетельствует о понимании этих рисков.

"Шеф Андреевич" попал на пленку. И я убеждена, что определенные доказательства его причастности к крышевому бизнесу колл-центров НАБУ и САП собраны с большой степенью вероятности. А то, что он сбежал за границу, означает, что он сам прекрасно это понимает,

– сказала Елена Щербан.

В то же время она выразила скептицизм по поводу слухов о вручении подозрения Кравченко непосредственно на этой неделе. Она подчеркнула, что детективы и прокуроры действуют взвешенно и не спешат с громкими задержаниями до завершения всех следственных процедур.

Юрист напомнила пример расследования "Мидас", где фигурантам предъявляли подозрения постепенно в течение нескольких месяцев. Это свидетельствует о том, что правоохранители не гонятся за анонсами или громкими названиями дел.

Я точно не исключаю угроз для Кравченко. Думаю, что если бы доказательства были, это произошло бы сразу. Работа над этим расследованием еще продолжается,

– добавила Елена Щербан.

Щербан рассказала, связан ли выезд Кравченко с "Карфагеном": смотрите видео