Корецький прокоментував імовірність конкурсу на посаду генпрокурора

Журналістка 24 Каналу поцікавилася в прем'єра Сергія Корецького, чи готова влада запровадити конкурсну процедуру на посаду генпрокурора.

Adv

популярні відео

Що відповів Корецький?

Сергій Корецький заявив, що питання запровадження конкурсу на посаду генпрокурора обговорюватимуть окремо й за результатами дискусії ухвалять рішення.

Буде чітка дискусія з цього приводу і будуть чіткі рішення– сказав прем'єр.

Водночас він наголосив, що остаточний формат і терміни цього процесу визначатиме президент відповідно до своїх конституційних повноважень.

"У нас є Конституція і є конституційні можливості і права президента. і він буде вирішувати, коли і в якому форматі буде відбуватися цей процес", – уточнив глава уряду.

Нагадаємо, 14 листопада Володимир Зеленський заявив, що поки не визначився з новим генеральним прокурором. Він зазначив, що кандидатуру подадуть до Верховної Ради, щойно знайдуть відповідну людину.

Реклама

Наразі обов'язки генпрокурора виконує Антон Ковальський, який нещодавно розпочав роботу. Зеленський припустив, що той ще може себе проявити.

Відставка Руслана Кравченко: що відомо

4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили прокурори та наближені до них особи.

Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко заперечив причетність до незаконної діяльності колцентрів. Водночас заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували для політичного протистояння. 7 вересня він оголосив про рішення піти у відставку.

14 вересня Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка.

15 вересня Верховна Рада підтримала відставку, а Зеленський підписав указ про звільнення.

Згодом стало відомо, що Кравченко виїхав за кордон у відрядження і не повернувся в Україну. За інформацією ЗМІ, він перебуває в Австрії.

2 листопада виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський повідомив, що службове розслідування встановило порушення з боку Кравченка під час оформлення закордонного відрядження. За його словами, той самостійно підготував і підписав наказ про власне відрядження, використавши запрошення на засідання ПАРЄ.