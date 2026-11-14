Кандидатури на посаду генпрокурора немає, – Зеленський

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

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Що відповів Зеленський на заяви Кравченка?

Зеленський зауважив, що не стежить за заявами вже колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який виїхав за кордон.

У Кравченка нічого не читав. По-перше, немає часу читати художню літературу. Він вже не є генеральним прокурором, тому не слідкую за його життям. Я чув, що він звинуватив мене і Офіс президента, НАБУ і САП в переслідуванні. Оце я чув. Більше нічого не чув– сказав Зеленський.

Президент додав, що як тільки буде належна кандидатура – її подадуть до Верховної Ради. Парламент затверджує генерального прокурора.

Виконувач обов'язків тільки нещодавно почав працювати. Можливо, себе покаже– підсумував Зеленський.

Додамо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко звинуватив НАБУ та САП в тому, що вони підривають переговори щодо завершення війни. Він вважає, що активізація дій антикорупційних органів проти нього стала наслідком відкритих ним проваджень щодо керівництва цих інституцій.

Додамо, Кравченко у вересні виїхав за кордон. Все це відбувалося на тлі антикорупційної операції "Карфаген". Там виявили злочинну організацію за участі представників Офісу генпрокурора, яка могла покривати шахрайські кол-центри.