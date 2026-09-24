Як повідомляє журналіст "Української правди" Михайло Ткач та громадська організація "Автомайдан", подружжя виїжджало з України окремими маршрутами без використання авіаперельотів.

Які подробиці втечі ексгенпрокурора?

Дружина Кравченка 12 вересня пішки перетнула кордон із Молдовою, після чого автомобілем Mercedes вирушила до Європи через Румунію.

Сам ексгенпрокурор виїхав у ніч на 14 вересня через пункт пропуску Шегині на авто Mercedes із водієм-перевізником.

Свій виїзд посадовець пояснював службовим відрядженням для зустрічей із міжнародними партнерами.

За словами президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського, подружжя оселилося в будинку бізнесмена Дмитра Фірташа. Водночас у Центральному реєстрі Австрії Кравченко вказав адресу в історичному центрі столиці.

Реєстрація за адресою поштової скриньки

Фактично за адресою на вулиці Jordangasse 7 не житло, а офіс компанії CS Corporate Services Gmb. Ця фірма надає послуги доміциляції, поштової скриньки та реєстрації юридичних адрес.

За цією ж адресою зареєстровано понад два десятки компаній, серед яких є структури Duracell Austria GmbH та KPLER GmbH.

Таким способом колишній посадовець приховав своє справжнє місце проживання, порушивши австрійське законодавство.

В організації "Автомайдан" зазначають, що Кравченко заздалегідь підготувався до отримання захисту та притулку в Європі. Підписавши підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, він створив підґрунтя, аби називати будь-які претензії антикорупційних органів політичною помстою.

Справа про кришування кол-центрів та відставка

Нагадаємо, 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку на тлі розслідування НАБУ та САП щодо кришування шахрайських кол-центрів. У межах операції "Карфаген" правоохоронці провели обшуки в Офісі генерального прокурора.

Раніше ми розповідали, що ексгенпрокурор залишив Україну на преміальному таксі Mercedes-Benz V-класу замість використання службового авто. Крім того, Парламентська асамблея Ради Європи спростувала інформацію про те, що запрошувала Кравченка на свої заходи у Парижі.

Зараз у Відні вже мешкають колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький та ексголова Національного банку Кирило Шевченко.

Австрійська столиця залишається прихистком для багатьох колишніх посадовців, оскільки місцева влада наразі не видає підозрюваних Україні.