Як повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, Руслан Кравченко виїхав у ніч на 14 вересня через пункт пропуску "Шегині – Медика". Журналіст Михайло Ткач з'ясував, що для поїздки він найняв таксі марки Mercedes-Benz V-класу, яке належить компанії "Андреоллі".

Деталі виїзду за кордон

За кермом елітного авто перебував водій, зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері перевезень.

Цікаво, що у документах на відрядження до Парижа, які Кравченко підписував особисто, зазначалося використання службового автомобіля. Відповідно, послуги преміального таксі він оплачував із власної кишені, а не за рахунок державних добових.

Куди саме вирушив колишній генеральний прокурор після перетину польського кордону, наразі достеменно невідомо.

Наші джерела в правоохоронних і політичних колах продовжують говорити про те, що він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм,

– зазначив Михайло Ткач.

Що передувало звільненню?

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, за півтори години до виїзду з країни Кравченко офіційно відмовився від державної охорони.

Свою поїздку він намагався виправдати участю в слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Проте представники асамблеї спростували цю інформацію, заявивши, що не запрошували українського прокурора.

Офіційне відрядження посадовця завершилося ще 18 вересня, але на робочому місці він так і не з'явився.

Вже 21 вересня Верховна Рада остаточно підтримала його звільнення з органів прокуратури на тлі скандалу з розслідуванням НАБУ щодо "кришування" шахрайських кол-центрів.