Про це офіційно повідомила речниця ПАРЄ Наталі Барджелліні для "Суспільного".

Що сказали в ПАРЄ про участь Кравченка у засіданнях?

Як стало відомо, Офіс генпрокурора взагалі не делегувало своїх представників на цей захід. Організатори слухань не очікують виступів чи присутності українських прокурорів під час обговорення питань захисту прав дітей.

Раніше джерела у владі повідомили журналістам, що очільник відомства самостійно оформив собі офіційне відрядження до столиці Франції. Згідно з підписаними документами, поїздка мала тривати п'ять днів, починаючи з 13 вересня.

Офіційною метою п'ятиденного візиту зазначалася саме участь у засіданні Парламентської мережі. Однак після заяви представників Парламентської асамблеї Ради Європи реальні підстави для цієї робочої поїздки опинилися під питанням.

Нагадаємо, президент України офіційно відсторонив Руслана Кравченка від посади Генпрокурора України. Це сталося після того, як зранку 14 вересня загострилося протистояння між антикорупційними органами та Офісом генпрокурора.

Руслан Кравченко підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та особі, пов’язаній із очільником САП Олександром Клименком. За словами Кравченка, раніше від цього рішення його нібито стримував Володимир Зеленський. Згодом стало відомо, що сам генпрокурор перебуває за кордоном.