Об этом официально сообщила пресс-секретарь ПАСЕ Натали Барджеллини в эфире "Суспильного".

Что сказали в ПАСЕ об участии Кравченко в заседаниях?

Как стало известно, Офис генпрокурора вообще не делегировал своих представителей на это мероприятие. Организаторы слушаний не ожидают выступлений или присутствия украинских прокуроров во время обсуждения вопросов защиты прав детей.

Ранее источники во властных структурах сообщили журналистам, что глава ведомства самостоятельно оформил себе официальную командировку в столицу Франции. Согласно подписанным документам, поездка должна была длиться пять дней, начиная с 13 сентября.

Официальной целью пятидневного визита указывалось именно участие в заседании Парламентской сети. Однако после заявления представителей Парламентской ассамблеи Рады Европы реальные основания для этой рабочей поездки оказались под вопросом.

Напомним, президент Украины официально отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Это произошло после того, как утром 14 сентября обострилось противостояние между антикоррупционными органами и Офисом генерального прокурора.

Руслан Кравченко подписал подозрение в адрес главы НАБУ Семена Кривоноса и лица, связанного с главой САП Александром Клименко. По словам Кравченко, ранее от принятия этого решения его якобы удерживал Владимир Зеленский. Впоследствии стало известно, что сам генпрокурор находится за границей.