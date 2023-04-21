Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, срок действия военного положения и общей мобилизации должны продлить в начале мая.
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На какой срок введут военное положение
Действие будет продлено с 19 мая 2023 года, и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года,
– говорится в сообщении.
Железняк напоминает, что это голосование уже будет седьмым с начала войны. Таким образом, Рада уже одобряла подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, а также 7 февраля 2023 года.
Какие ограничения действуют во время военного положения
Во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов и т.д.
Напомним, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно заявляла, что Украине "катастрофически нужно пополнять резервы". Однако она напомнила, что мобилизация сейчас – это не новый этап, а продолжение действий, начатых после 24 февраля 2022 года. Гуменюк отметила, что государство не смогло в полном объеме использовать человеческий потенциал в начале войны.
Спикер призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток.
Кого могут мобилизовать
- Мобилизации подлежат мужчины – здоровые или ограниченно пригодные к службе. Это могут быть как те, кто имеет опыт военной службы, так и до сих пор не служившие.
- Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
- Первоначально мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.
- Повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет, после чего они должны прибыть в ТЦК и СП. Это обязательно, однако не означает, что такой человек сразу присоединиться к ВСУ.