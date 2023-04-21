Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації мають продовжити на початку травня.

Дивіться також Не займайтесь популізмом, – у Генштабі зробили заяву про 30 тисяч доплати військовим

На який термін запровадять воєнний стан

Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023,

– йдеться у повідомленні.

Железняк нагадує, що це голосування вже буде сьомим з початку війни. Таким чином, Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022, та 7 лютого 2023 року.

Які обмеження діють під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану можуть бути заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів тощо.

Нагадаємо, що речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк нещодавно заявляла, що Україні "катастрофічно треба поповнювати резерви". Однак вона нагадала, що мобілізація зараз – це не новий етап, а продовження дій, розпочатих після 24 лютого 2022 року. Гуменюк зазначила, що держава не змогла в повному обсязі використати людський потенціал на початку війни.

Речниця закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток.

Кого можуть мобілізувати