Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації мають продовжити на початку травня.
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На який термін запровадять воєнний стан
Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023,
– йдеться у повідомленні.
Железняк нагадує, що це голосування вже буде сьомим з початку війни. Таким чином, Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022, та 7 лютого 2023 року.
Які обмеження діють під час воєнного стану
Під час дії воєнного стану можуть бути заборони та обмеження на:
- пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);
- право на таємницю листування та телефонних розмов;
- право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;
- проведення виборів та референдумів тощо.
Нагадаємо, що речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк нещодавно заявляла, що Україні "катастрофічно треба поповнювати резерви". Однак вона нагадала, що мобілізація зараз – це не новий етап, а продовження дій, розпочатих після 24 лютого 2022 року. Гуменюк зазначила, що держава не змогла в повному обсязі використати людський потенціал на початку війни.
Речниця закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток.
Кого можуть мобілізувати
- Мобілізації підлягають чоловіки, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби. Це можуть бути як ті, хто має досвід військової служби, і такі, що досі не служили.
- Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну, окрім низки винятків.
- Першочергово мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.
- Повістки видають усім чоловікам віком від 18 до 60 років, після чого вони мають прибути у ТЦК і СП. Це є обов'язковим, проте не означає, що така людина відразу приєднатися до ЗСУ.