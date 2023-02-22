Об этом в комментарии 24 Каналу заявил заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, Россия хочет ликвидировать белорусский этнос и белорусскую нацию. В то же время, американский Институт изучения войны заявлял, что НАТО должно серьёзно просчитать последствия возможного поглощения Россией Беларуси.

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"Всегда Россия смотрела на Беларусь как часть своей территории", – сказал он.

Латушко отметил, что можно много дискутировать, является ли этот документ настоящим или это просто "вброс". Однако, по его мнению, такой или иной документ может быть в администрации Владимира Путина.

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Заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси извинился за сравнение и заявил, что российский диктатор "очень хотел съесть обед".

Главным блюдом на столе, он думал, будет Украина. Но, об Украину он ломает зубы. Зубы трещат, раскалываются. Как утешительный приз может быть для Путина – десерт в виде Беларуси,

– рассказал Латушко.

Он отметил, что сейчас эта угроза стоит перед белорусским народом, нацией и государством.

Этапы контроля Беларуси

Павел Латушко заметил, что есть три этапа реализации кремлёвского документа.

"Краткосрочный – мы, фактически, уже имеем за собой. Это проведение референдума, который сфальсифицировал в прошлом году Лукашенко. Изменив конституцию, подходы, создав какой-то псевдотранзитный период", – добавил он.

Второй этап – это объединение в экономической, военной и гуманитарной сфере.

"Это мы наблюдаем сейчас, когда идет углубление экономики Беларуси, когда военная сфера перешла почти под контроль вооруженных сил России", – сказал Павел Латушко.

Он рассказал, что белорусский язык уничтожается, а белорусская культура, история, переписываются на лад Российской империи.

И третий период – долгосрочный, когда к 2030 году Россия полностью поглотит Беларусь.

Такую угрозу мы абсолютно осознаем и понимаем, что против нее нужно противопоставлять наши действия. А нашими действиями может быть, прежде всего, ликвидация Лукашенко,

– отметил он.

Лживый тезис белорусских властей

Латушко предполагает, что этот "вброс" можно рассматривать и с другой стороны. Мол, кто-то может быть заинтересован в том, чтобы снова "продать в Европе" историю о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко есть "гарантом независимости Беларуси". Пытается показать, что только он может противостоять Путину.

"Это лживый тезис. Я знаю его прекрасно, еще работав послом в 2015-2016 годах и в Париже, и в Мадриде. Министр иностранных дел Макей, его заместители доводили эту позицию", – сказал он.

Мол, надо "спасать и помогать" Лукашенко, ведь пример оккупации Россией Крыма может привести к последующей оккупации Беларуси.

Ликвидация режима Лукашенко

Однако, заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси убежден, что именно Лукашенко все 29 лет своего правления и создавал основу для угрозы ликвидации белорусской государственности и мечтал об объединении с Россией.

"Именно он строил так называемое "содружество", союз, теперь "союзное государство". Именно он мечтает пересесть в кресло в Кремле", – заявил он.

Латушко рассказал, что самопровозглашенный лидер Беларуси всю жизнь живет "идеей-фикс" – пережить Путина и занять его место в Кремле. Он отметил, что сейчас, Лукашенко, репрессировав белорусское общество, создал фактически "концлагерь" на территории страны.

"В котором охранниками работают российские военные или даже по паспорту граждани Беларуси, но с пророссийскими взглядами. Он создал несвободное общество, тоталитарное", – добавил он.

Павел Латушко отметил, что теперь их цель – ликвидация режима Лукашенко. Он уверен, когда белорусы "возьмут в руки инструмент", гарантирующий независимость, тогда можно говорить, что независимость Беларуси будет защищена.

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