Про це у коментарі 24 Каналу заявив заступник голови об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, Росія хоче ліквідувати білоруський етнос та білоруську націю. Водночас американський Інститут вивчення війни заявляв, що НАТО має серйозно прорахувати наслідки можливого поглинення Росією Білорусі.

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"Завжди Росія дивилася на Білорусь як частину своєї території", – сказав він.

Латушко зауважив, що можна багато дискутувати, чи є цей документ справжнім чи це просто "вкид". Однак, на його думку, такий або інший документ може бути в адміністрації Владіміра Путіна.

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Заступник голови об’єднаного перехідного кабінету Білорусі перепросив за порівняння і заявив, що російський диктатор "дуже хотів з’їсти обід".

Головною стравою на столі, він думав, буде Україна. Але об Україну він ламає зуби. Зуби тріщать, розколюються. Як втішний приз може бути для Путіна – десерт у вигляді Білорусі,

– розповів Латушко.

Він зазначив, що нині ця загроза стоїть перед білоруським народом, нацією та державою.

Етапи контролю Білорусі

Павло Латушко зауважив, що є три етапи реалізації кремлівського документу.

"Короткотерміновий – ми, фактично, уже маємо за собою. Це проведення референдуму, який сфальсифікував минулого року Лукашенко. Змінивши конституцію, підходи, створивши якийсь псевдотранзитний період", – додав він.

Другий етап – це об’єднання в економічній, військовій та гуманітарній сфері.

"Це ми спостерігаємо зараз, коли йде поглиблення економіки Білорусі, коли військова сфера перейшла майже під контроль збройних сил Росії", – сказав Павло Латушко.

Він розказав, що білоруська мова знищується, а білоруська культура, історія переписуються на лад Російської імперії.

І третій період – довгостроковий, коли до 2030 року Росія повністю поглине Білорусь.

Таку загрозу ми абсолютно усвідомлюємо і розуміємо, що проти неї треба протиставляти наші дії. А нашими діями може бути, перш за все, ліквідація режиму Лукашенка,

– зазначив він.

Брехлива теза білоруської влади

Латушко припускає, що цей "вкид" можна розглядати й з іншого боку. Мовляв, хтось може бути зацікавленим у тому, щоби знову "продати в Європі" історію про те, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко є "гарантом незалежності Білорусі". Намагається показати, що лише він може протистояти Путіну.

"Це брехлива теза. Я знаю її прекрасно, ще працювавши послом у 2015-2016 роках і в Парижі, і в Мадриді. Міністр закордонних справ Макей, його заступники доводили цю позицію", – сказав він.

Мовляв, треба "рятувати й допомагати" Лукашенко, адже приклад окупації Росією Криму може призвести до подальшої окупації Білорусі.

Ліквідація режиму Лукашенка

Однак, заступник голови об’єднаного перехідного кабінету Білорусі переконаний, що саме Лукашенко усі 29 років свого правління й створював основу для загрози ліквідації білоруської державності й мріяв про об’єднання з Росією.

"Саме він будував так звану "співдружність", союз, тепер "союзну державу". Саме він мріє пересісти в крісло в Кремлі", – заявив він.

Латушко розказав, що самопроголошений лідер Білорусі все життя живе "ідеєю-фікс" – пережити Путіна та зайняти його місце в Кремлі. Він зазначив, що нині, Лукашенко, репресувавши білоруське суспільство, створив, фактично "концтабір" на території країни.

"У якому охоронцями працюють російські військові або навіть за паспортом громадяни Білорусі, але проросійських поглядів. Він створив невільне суспільство, тоталітарне", – додав він.

Павло Латушко зауважив, що тепер їх мета – ліквідація режиму Лукашенка. Він упевнений, коли білоруси "візьмуть до рук інструмент", який гарантує незалежність, тоді можна казати, що незалежність Білорусі буде захищена.

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