Враг держит в Каспийском море 4 носителя крылатых ракет. И технические характеристики этих ракет позволяют из этой акватории доставать до территории Украины.

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Пока враг практикует только воздушные атаки с Каспия

Дмитрий Плетенчук сказал, что пока не может подтвердить официально информацию о том, что Россия уже обстреливала Украину "Калибрами" из акватории Каспийского моря. По его словам, "таких верифицированных данных нет".

На акватории Каспия они периодически делают пуски ракет воздушного базирования. Это для них стала практика. В первую очередь она вызвана тем, что есть большое количество нештатных сходов. И для того, чтобы не повторять ситуацию, которая у них происходит в Белгородской народной республике, когда падают ракеты на их граждан, они это делают над акваторией Каспия, несмотря на те последствия, которые они имеют для природной среды,

– отметил он.

Относительно Азовского моря, то Плетенчук сообщил, что враг уже покинул эту акваторию. Россияне вывели оттуда большие десантные корабли и носители крылатых ракет. Вероятно, враг просто проводил там плановую подготовку.

Потому что переход в Азов совпал с началом нового учебного периода в Черноморском флоте так называемой Российской Федерации. Однако, отработав курсовые задачи, отстрелявшись с одного из кораблей, они акваторию Азовского моря покинули,

– пояснил представитель ВМС.

Ранее военный эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, что пуск ракеты с водного носителя, в частности в Каспийском море, обнаружить сложно. Потому что загоризонтный радиолокатор хуже замечает цели на низкой высоте, чем с авиации, которая находится относительно высоко.