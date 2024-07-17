Ворог тримає у Каспійському морі 4 носії крилатих ракет. І технічні характеристики цих ракет дозволяють з цієї акваторії діставати до території України.

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Поки що ворог практикує лише повітряні атаки з Каспію

Дмитро Плетенчук сказав, що наразі не може підтвердити офіційно інформацію про те, що Росія вже обстрілювала Україну "Калібрами" з акваторії Каспійського моря. За його словами, "таких верифікованих даних немає".

На акваторії Каспію вони періодично роблять пуски ракет повітряного базування. Це для них стала практика. В першу чергу вона викликана тим, що є велика кількість нештатних сходів. І для того, щоб не повторювати ситуацію, яка у них відбувається у Бєлгородській народній республіці, коли падають ракети на їхніх громадян, вони це роблять над акваторією Каспію, незважаючи на ті наслідки, які вони мають для природного середовища,

– зауважив він.

Щодо Азовського моря, то Плетенчук повідомив, що ворог вже покинув цю акваторію. Росіяни вивели звідти великі десантні кораблі і носії крилатих ракет. Ймовірно, ворог просто проводив там планову підготовку.

Тому що перехід в Азов співпав з початком нового навчального періоду в Чорноморському флоті так званої Російської Федерації. Проте, відпрацювавши курсові задачі, відстрілявшись з одного з кораблів, вони акваторію Азовського моря покинули,

– пояснив речник ВМС.

Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив, що пуск ракети із водного носія, зокрема в Каспійському морі, виявити складно. Тому що загоризонтний радіолокатор гірше помічає цілі на низькій висоті, ніж з авіації, яка перебуває відносно високо.