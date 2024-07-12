Тобто так, ворог може запускати ракети з кораблів в акваторії Каспійського моря. Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері "Еспресо".
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Росія вже використовувала Каспійське море для ударів
Раніше росіяни проводили демонстраційні пуски "Калібрів" по Сирії з акваторії Каспійського моря. Також Росія вже запускала звідти ракети по Україні у квітні-травні 2024 року.
Чому припинилося? Теж питання відкрите. Але відповідно сам фактор того, що росіяни можуть, окрім тих Х-101 із Ту-95МС над акваторією Каспійського моря, пускати "Калібри" із тамтешніх корветів, теж треба враховувати,
– сказав Киричевський.
Чому такі пуски виявити складніше
Іван Киричевський пояснив, що пуск із корвета виявити складніше, ніж пуск зі стратегічного бомбардувальника. Тому що бомбардувальник летить на відносно великій висоті і його можна побачити загоризонтним радіолокатором.
Корвет, він, скажімо так, менш помітний у радіолокаційному плані. Відповідно, пуск виявити складніше,
– сказав експерт.
Він зазначив, що не варто панікувати, що окупанти тотально перейдуть до пуску "Калібрів" із Каспійського моря. Росіяни постійно намагаються змінювати свої прийоми в обстрілах, щоб наша ППО мала менше можливостей для реакції і гірше справлялася з відбиттям подібних ударів.
Експерт також додав, що росіяни можуть виробляти до 30 ракет "Калібр" щомісяця. Ворог старанно накопичує ці ракети.
- Нагадаємо, що ввечері 11 липня група невідомих крилатих ракет раптово виникла у повітряному просторі на кордоні між Курською областю та Україною.
- Моніторингові канали тоді припустили, що це були пуски з кораблів в акваторії Каспійського моря.
- Однак наступного ранку Повітряні сили офіційно заявили, що це були вже "традиційні" Х-101 із стратегічних бомбардувальників.