У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено.

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Скільки ракет та "Шахедів" збила ППО

Увечері 11 липня російські війська атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101. Пуски ракет ворог здійснював із Саратовської області (Росія). Також протягом ночі противник атакував 19-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська області, що в Росії.

В Повітряних силах зазначили, що основний напрямок удару був Старокостянтинів.

Там додали, що, аби відбити повітряний напад противника, залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Збито 5 крилатих ракет та 11 БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах зазначили, що решта 8 безпілотників локаційно втрачено. Там вказали, що, імовірно, аби перевантажити протиповітряну оборону, загарбники використовують імітатори ударних БпЛА.

Там також додали, що інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила.

"У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію", – наголосили там.

Зокрема, відомо, що в Миколаївській області у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 БпЛА типу Shahed 131/136. Про це повідомив Віталій Кім, голова ОВА.

Також у ніч на 12 липня в небі над Сумщиною силами ППО знищено ворожу ракету та "Шахед", про що розповів Олексій Дрозденко, очільник Сумської МВА.