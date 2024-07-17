Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко сказал 24 Каналу, что в начале войны россияне использовали сторожевые корабли для блокирования морского участка. Они должны были не допускать суда в украинские порты в северо-западной части Черного моря.

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Задач для них нет

Российские сторожевые корабли проекта 1135 "Пытливый" и "Ладный" были построены еще в начале 1980-х годов.

Это классические противолодочные корабли, которые имеют противолодочный ракетный комплекс. Их основная задача – поиск и уничтожение подводных лодок,

– объяснил он.

После того, как украинские силы нанесли ракетные удары, россияне эти корабли отвели. За последние полгода они их очень редко выводили в море, потому что, по его словам, там задач для них нет.

"Сейчас было принято решение эти корабли вывести из Севастополя, чтобы избежать их уничтожения во время стоянки у причала. И соответственно избежать скандала и деморализации, если их ликвидирует украинское оружие", – подчеркнул Рыженко.

Чего боятся россияне

Эти корабли вероятно переместят в Новороссийск на места стоянки, которые освободились после того, как оттуда в Азовское море ушли ракетные корветы проекта "Каракурт".

Кроме того, из Севастополя были выведены два ракетных корабля на воздушной подушке проекта "Сивуч", которые являются носителями ракет "Москит". Это сверхзвуковая советская ракета, которая из-за высокой скорости полета является достаточно опасной и для гражданского судоходства и для военных кораблей,

– отметил капитан 1 ранга запаса.

Однако вероятно небольшие катера еще остаются в Севастополе и в западной части оккупированного Крыма, прежде всего в Новоозерном. Там они при необходимости могут перехватывать суда, которые будут пытаться направляться в Одессу.

"В целом россияне наиболее ценные корабли планомерно выводят из Севастополя и перебазируют в более безопасные места. Основная угроза, которую враг сейчас оценивает с нашей стороны, это комбинация ударов крылатыми ракетами и морскими и воздушными дронами", – отметил Андрей Рыженко.