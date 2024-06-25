Собственно, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Евгений Ерин, информирует 24 Канал.

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Морские дроны Magura и ракеты класса "воздух-воздух"

Это довольно просто с одной стороны, а с другой стороны это такой инновационный подход в сочетании новейших технологий со старыми советскими видами вооружения,

– рассказал Ерин.

По его словам, это добавляет новых возможностей и усложняет жизнь врага по уничтожению наших надводных беспилотников. Поэтому, как он отметил, сейчас благодаря таким инновациям повышается как живучесть, так и возможность поражения нашими дронами.

Напомним, что 17 июня стало известно, что на морскую платформу Magura установили ракеты класса "воздух – воздух". Так, в ГУР МО сообщали, что одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты Р-73. Это ракеты советского производства класса "воздух – воздух" с инфракрасной системой самонаведения.