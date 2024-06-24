Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Недавно появилось видео от российских оккупантов, где они поймали разведывательный дрон с помощью сетки. Ее запустили с помощью другого дрона.

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Насколько эффективна эта идея

Как отметил Мусиенко, украинские разработчики рассматривали эту идею еще раньше. Была информация о таких тестированиях в 2022 году. Но удалось ли реализовать эту идею – пока неизвестно. Скорее всего, работа на этом направлении продолжается или же этот замысел отвергли.

Точно знаю, что идею "ловцов дронов" обсуждали. Похожие системы (сетки – 24 Канал) применяют, чтобы прикрывать аэродромы от дронов. И оно работает, но, вероятно, не от всех типов дронов,

– сказал Мусиенко.

Это может быть вполне рабочей технологией, если правильно ее применять. Но стоит понимать, что тут также есть определенные трудности. К примеру, сначала нужно обнаружить дрон; потом поднять собственный дрон. Да и еще и попасть самой сеткой. Это не так и просто.

Дроны на войне: коротко