Какое на сегодня соотношение дронов на фронте, рассказал 24 Каналу заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. К слову, за последние двое суток ВСУ нанесли мощный удар по российской ПВО, уничтожив два комплекса "Панцирь-С1".

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Россияне бездумно используют дроны

Как отметил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр, паритета по беспилотникам нет. У россиян действительно больше дронов, но украинские военные стараются не количеством побеждать, а качеством применения.

За количеством мы не гонимся, мы стараемся брать качеством. Если россияне, например, могут себе позволить свободную охоту, когда полностью заряженный дрон летит на какую-то цель, а ее нет, то он просто падает в поле, или заканчивается батарейка. Мы этого не допускаем. Каждый наш дрон идет на цель,

– сказал Маляревич.

Как работают усовершенствованные ударные БпЛА

В прошлом месяце одно из западных изданий опубликовало статью, в которой указывалось о том, что украинские разработчики смогли усовершенствовать ударные дроны с помощью специального чипа, который позволяет откладывать удар. Речь идет о технологии, которая позволяет осуществить дистанционный подрыв на значительном расстоянии.

Конечно пользуемся, когда делаем дистанционное минирование, забрасываем бомбы россиянам за шиворот, противотанковые мины или другие устройства, которые срабатывают через некоторое время автоматически,

– отметил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес".

На днях в сети появилось видео, где российский оккупант, поймал украинский дрон голыми руками и мгновенно подорвался.

"Бывает такое, что враг прячется за деревом, или домом, бегает, а дрон за ним летает и в конце концов дрон всегда побеждает, потому что пилот знает, что делать, чтобы уничтожить оккупанта", – добавил Маляревич.