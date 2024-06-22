Яким на сьогодні є співвідношення дронів на фронті, розповів 24 Каналу заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. До слова, за останні дві доби ЗСУ завдали потужного удару по російській ППО, знищивши два комплекси "Панцир-С1".

Варте уваги Б'ємо по цілях: командир екіпажу БпЛА розповів про збільшення дронів на фронті

Росіяни бездумно використовують дрони

Як зазначив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр, паритету щодо безпілотників немає. У росіян дійсно більше дронів, але українські військові намагаються не кількістю перемагати, а якістю застосування.

За кількістю ми не женемося, ми намагаємось брати якістю. Якщо росіяни, наприклад, можуть собі дозволити вільне полювання, коли повністю заряджений дрон летить на якусь ціль, а її немає, то він просто падає в поле, або закінчується батарейка. Ми цього не допускаємо. Кожен наш дрон іде на ціль,

– мовив Маляревич.

Як працюють удосконалені ударні БпЛА

Минулого місяця одне із західних видань опублікувало статтю, в якій вказувалося про те, що українські розробники змогли удосконалити ударні дрони за допомогою спеціального чипа, який дозволяє відтерміновувати удар. Йдеться про технологію, яка дозволяє здійснити дистанційний підрив на значній відстані.

Звичайно користуємося, коли робимо дистанційне мінування, закидаємо бомби росіянам за комір, протитанкові міни або інші пристрої, які спрацьовують через деякий час автоматично,

– зауважив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Днями у мережі з'явилося відео, де російський окупант, упіймав український дрон голими руками й миттєво підірвався.

"Буває таке, що ворог ховається за деревом, чи будинком, бігає, а дрон за ним літає і врешті-решт дрон завжди перемагає, тому що пілот знає, що робити, аби знищити окупанта", – додав Маляревич.