Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Нещодавно з'явилося відео від російських окупантів, де вони спіймали розвідувальний дрон за допомогою сітки. Її запустили за допомогою іншого дрона.
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Наскільки ефективна ця ідея
Як наголосив Мусієнко, українські розробники розглядали цю ідею ще раніше. Була інформація про такі тестування у 2022 році. Але чи вдалося реалізувати цю ідею – наразі невідомо. Найімовірніше, робота на цьому напрямку триває або ж цей задум відкинули.
Точно знаю, що ідею "ловців дронів" обговорювали. Схожі системи (сітки – 24 Канал) застосовують, аби прикривати аеродроми від дронів. І воно працює, але, ймовірно, не від всіх типів дронів,
– сказав Мусієнко.
Це може бути цілком робочою технологією, якщо правильно її застосовувати. Але варто розуміти, що тут також є певні труднощі. До прикладу, спочатку потрібно виявити дрон; потім підняти власний дрон та ще й попасти самою сіткою. Це не так і просто.
Дрони на війні: коротко
- І Україна, і Росія надзвичайно активно застосовують різного типу дрони на війні. Вони допомагають як розвідувати, так і знищувати цілі.
- Нещодавно Україна представила новий дрон-камікадзе "Булава". Його часто порівнюють з російським "Ланцетом". Важливо, що цей безпілотник є стійким до РЕБ.
- Український військовий розповів, як наші захисники зараз використовують дрони у війні проти Росії.