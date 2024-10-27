Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что город нет возможности обеспечить себя электроэнергией самостоятельно. Он выразил надежду, что худший сценарий не наступит.

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Реальность худшего сценария для Запорожья зимой

По словам депутата Запорожского областного совета, россияне могут пытаться обесточить Запорожье и область. Однако насколько им это удастся – вопрос времени.

После того, как была повреждена Днепровская гидроэлектростанция, обеспечить собственную генерацию в Запорожье стало очень трудно. Солнечные же панели не обеспечивают необходимое количество электроэнергии.

Город был "донором", теперь стал потребителем,

– отметил Лышенко.

Депутат Запорожской области отметил, что попытки россиян будут направлены именно на ухудшение качества жизни и ситуации в городе и области.

По худшему сценарию мы действительно останемся без света круглосуточно. Однако это худший сценарий, надеюсь, что он не сбудется,

– подчеркнул Лышенко.

К слову, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что этой зимой в Запорожье могут возникнуть перебои с централизованным электроснабжением водонапорных станций. Он добавил, что западные партнеры профинансировали когенерационные установки, поэтому 15 ноября первые из них уже появятся в Запорожье. Ожидается, что подключение займет до месяца времени. В то же время отметил, что стоит готовиться к тому, что света может не быть вообще.