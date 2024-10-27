Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що місто немає можливості забезпечити себе електроенергією самостійно. Він висловив надію, що найгірший сценарій не настане.

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Реальність найгіршого сценарію для Запоріжжя взимку

За словами депутата Запорізької обласної ради, росіяни можуть намагатись знеструмити Запоріжжя та область. Однак наскільки їм це вдасться – питання часу.

Після того, як була пошкоджена Дніпровська гідроелектростанція, забезпечити власну генерацію в Запоріжжі стало дуже важко. Сонячні ж панелі не забезпечують необхідну кількість електроенергії.

Місто було "донором", тепер стало споживачем,

– зауважив Лишенко.

Депутат Запорізької області зазначив, що спроби росіян будуть спрямовані саме на погіршення якості життя та ситуації в місті та області.

За найгіршим сценарієм ми справді залишимось без світла цілодобово. Однак це найгірший сценарій, маю надію, що він не справдиться,

– наголосив Лишенко.

До слова, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що цієї зими в Запоріжжі можуть виникнути перебої з централізованим електропостачанням водонапірних станцій. Він додав, що західні партнери профінансували когенераційні установки, тому 15 листопада перші з них вже з’являться в Запоріжжі. Очікується, що підключення займе до місяця часу. Водночас наголосив, що варто готуватись до того, що світла може не бути взагалі.