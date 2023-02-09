Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, поставки истребителей займут минимум несколько месяцев. То есть министр не отрицал вероятность предоставления Украине самолетов

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Уоллес считает, что Украине сейчас нужны ракеты большой дальности и беспилотники. Он рассказал, что этого будет достаточно для наступления.

Эффекта можно достичь и без истребителей

Британский министр обороны выступил на конференции в Риме и сказал, что более реалистичным и продуктивным будет, если Лондон отправит истребители после победы Украины в войне. Это должно поддерживать безопасность в стране.

Это непростой случай буксировки самолета к границе. Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада многими способами помочь, пытаясь добиться эффекта. Те же эффекты можно достичь, но потенциально другим путем – и без месяцев, которые, конечно, заняла передача истребителей, – отметил Уоллес.

Обучение пилотов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсуждал военную помощь для Украины, которая может включать в себя истребители. Однако сначала нужно было бы научить пилотов работать на самолетах стандарта НАТО.

"Были очень хорошие разговоры с президентом Зеленским о нашей способности предоставлять ракеты большой дальности, которых у них сейчас нет. Это будет иметь большое значение в борьбе с российской агрессией. Конечно, мы говорим о дальнейшей поддержке, потенциально также с самолетами", – рассказал Сунак.

Он отметил, что Великобритания станет первой страной, которая начнет обучение украинских пилотов на самолетах стандарта НАТО. Сунак заверил, что Лондон хочет видеть Украину победительницей.

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Уоллес не согласился на предложение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который говорил, что Великобритания может предоставить 100 боевых самолетов Typhoons. По его словам, для поставки истребителей необходимо согласие коалиции государств. Министр добавил, что Великобритания и НАТО должны иметь необходимое количество самолетов для своей обороны.

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