Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, поставки истребителей займут минимум несколько месяцев. То есть министр не отрицал вероятность предоставления Украине самолетов
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Уоллес считает, что Украине сейчас нужны ракеты большой дальности и беспилотники. Он рассказал, что этого будет достаточно для наступления.
Эффекта можно достичь и без истребителей
Британский министр обороны выступил на конференции в Риме и сказал, что более реалистичным и продуктивным будет, если Лондон отправит истребители после победы Украины в войне. Это должно поддерживать безопасность в стране.
Это непростой случай буксировки самолета к границе. Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада многими способами помочь, пытаясь добиться эффекта. Те же эффекты можно достичь, но потенциально другим путем – и без месяцев, которые, конечно, заняла передача истребителей, – отметил Уоллес.
Обучение пилотов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсуждал военную помощь для Украины, которая может включать в себя истребители. Однако сначала нужно было бы научить пилотов работать на самолетах стандарта НАТО.
"Были очень хорошие разговоры с президентом Зеленским о нашей способности предоставлять ракеты большой дальности, которых у них сейчас нет. Это будет иметь большое значение в борьбе с российской агрессией. Конечно, мы говорим о дальнейшей поддержке, потенциально также с самолетами", – рассказал Сунак.
Он отметил, что Великобритания станет первой страной, которая начнет обучение украинских пилотов на самолетах стандарта НАТО. Сунак заверил, что Лондон хочет видеть Украину победительницей.
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Уоллес не согласился на предложение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который говорил, что Великобритания может предоставить 100 боевых самолетов Typhoons. По его словам, для поставки истребителей необходимо согласие коалиции государств. Министр добавил, что Великобритания и НАТО должны иметь необходимое количество самолетов для своей обороны.
Результаты визита Зеленского в Лондон: что известно
- Президент Зеленский и премьер Сунак подписали "Декларацию единства" двух стран. Она будет способствовать укреплению отношений Киева и Лондона.
- Зеленский рассказал, что Великобритания предоставит мощный пакет военной помощи. Лидеры договорились о предоставлении бронированной техники, поставках дальнобойного оружия и подготовке украинских пилотов.
- Кроме этого, обсудили взаимодействие на международных площадках между Украиной и Великобританией.