Об этом 24 Каналу рассказал европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин. По его словам, фактически все британское общество поддерживает помощь для Украины.

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Интересная деталь из парламента Британии

Цюпин заметил интересную деталь, которая сегодня произошла в парламенте Британии. В ответ на заявление лидера Консервативной партии и премьер-министра страны Риши Сунака о визите Владимира Зеленского слово взял лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

Он сказал от имени партии и, очевидно, от имени избирателей, что требует от британского правительства дальнейшей помощи для Украины. Чтобы Украина отстояла независимость и победила захватчиков,

– заметил Цюпин.

Очень показательно, что не только представители правительства, но и оппозиционные политики четко убеждены, что нужно и дальше помогать Украине. По мнению Цюпина, практически все британское общество поддерживает политику правительства по поддержке Украины.

Понятно, что, как и в каждой демократической стране, есть люди, которые будут говорить противоположное или будут спорить из-за нюансов. Но в спорах рождается политика и важные решения.

Как король Чарльз отнесся к визиту Зеленского

Цюпин напомнил, что у представителей британской монархии нет правительственных полномочий и они не выражают свои политические взгляды.

Однако поступки короля Чарльза ясно свидетельствуют, что он и другие представители монархии полностью поддерживают Украину. К примеру, недавно Чарльз посещал украинскую церковь в Лондоне и общался с беженцами.

Мы можем с абсолютной уверенностью говорить… Несмотря на то, что король не имеет права выражать политические взгляды и мнения. Но когда речь идет об Украине, то его позиция однозначно на стороне Украины. На стороне поддержки украинцев,

– заметил Цюпин.

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