Глава Министерства иностранных дел Кулеба заявил, что в Украине готовы реагировать на ухудшение ситуации из-за штамма коронавируса Дельта. В то же время о полном закрытии границ пока не говорится.

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Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня,

– отметил Кулеба.

Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Украина готовится к новой вспышке коронавируса из-за штамма Дельта. Политик подчеркнул: на территории страны уже зафиксировали более 300 инфицированных.

По словам Радуцкого, в Минздраве проанализировали ошибки во время предыдущих волн и делают все, чтобы исправить их.

Примите во внимание! Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что штамма Йота в Украине, к счастью, еще не обнаружили.

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