Глава Міністерства закордонних справ Кулеба заявив, що в Україні готові реагувати на погіршення ситуації через штам коронавірусу Дельта. Водночас про повне закриття кордонів наразі не мовиться.

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Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи, але повне закриття кордону наразі є не на порядку денному,

– наголосив Кулеба.

МОЗ готується до нового спалаху COVID-19

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що Україна готується до нового спалаху коронавірусу через штам Дельта. Політик наголосив: на території країни вже зафіксували понад 300 інфікованих.

За словами Радуцького, у МОЗ проаналізували помилки під час попередніх хвиль та роблять усе, щоб виправити їх.

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