Гроза пройдет лишь в одной из областей. Жителям других регионов придется искать свежести на природе, в реках и городских фонтанах.

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Что ждать 16 августа

По всей территории Украины средняя температура составит 26 – 28 градусов тепла. Несмотря на то, что небо на большей части нашей страны будет покрыто местами облаками, осадков синоптики не прогнозируют.

Лишь на Закарпатье пройдет кратковременный дождь. Ветерок тоже особо не будет спасать от духоты. Ведь его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

Где "припечет" больше всего

В то же время украинцам к жаре не привыкать. Весь июль прошел под эгидой аномально высоких температур. Поэтому 26 – 28 градусов – это очень даже неплохой показатель.

На самом деле, больше всего не повезет южным регионам. Туда вернутся адские 30 – 33 градуса тепла.

Также более 30 градусов обещают для Закарпатья и Винницы.

Какая погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +30...+32

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +26...+28

Черновцы +28...+30

Хмельницкий +28...+30

Луцк +28...+30

Ровно +26...+28

Житомир +26...+28

Винница +30...+32

Одесса +31...+33

Николаев +31...+33

Херсон +30...+32

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +27...+29

Чернигов +26...+28

Сумы +26...+28

Полтава +26...+28

Днепр +28...+30

Запорожье +27...+29

Донецк +26...+28

Луганск +25...+27

Харьков +25...+27

Прогноз погоды на 16 августа / Фото Укргидрометцентр