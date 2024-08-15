Гроза пройде лише в одній з областей. Мешканцям інших регіонів доведеться шукати свіжості на природі, у річках і міських фонтанах.

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Що чекати 16 серпня

По всій території України середня температура становитиме 26 – 28 градусів тепла. Попри те, що небо на переважній частині нашої країни буде вкрите подекуди хмаринками, опадів синоптики не прогнозують.

Лише на Закарпатті пройде короткочасний дощ. Вітерець теж особливо не рятуватиме від духоти. Адже його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Де "припече" найбільше

Водночас українцям до спеки не звикати. Увесь липень минув під егідою аномально високих температур. Тому 26 – 28 градусів – це дуже навіть непоганий показник.

Насправді, найбільше не пощастить південним регіонам. Туди повернуться пекельні 30 – 33 градуси тепла.

Також понад 30 градусів обіцяють для Закарпаття та Вінниці.

Яка погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +30...+32

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +26...+28

Чернівці +28...+30

Хмельницький +28...+30

Луцьк +28...+30

Рівне +26...+28

Житомир +26...+28

Вінниця +30...+32

Одеса +31...+33

Миколаїв +31...+33

Херсон +30...+32

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +26...+28

Черкаси +27...+29

Чернігів +26...+28

Суми +26...+28

Полтава +26...+28

Дніпро +28...+30

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +26...+28

Луганськ +25...+27

Харків +25...+27

Прогноз погоди на 16 серпня / Фото Укргідрометцентр