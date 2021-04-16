Максим Степанов предупредил, что на Пасху и майские праздники в Украине могут ввести особый режим. Минздрав будет просить граждан избегать больших скоплений людей.

Сейчас британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивные", а течение болезни очень тяжелое. Об этом министр здравоохранения заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Каких ограничений ждать Пасху

По словам Степанова, важно, чтобы украинцы выполняли те ограничения, которые есть.

Конечно, будет особый режим мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей,

– сказал министр.

Что в Минздраве говорили раньше

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что для церквей и храмов, которые находятся в красной или желтой зоне, уже предусмотрены ограничения. Однако священнослужители, наверное, будут просить смягчить ограничения на Пасху.

Ляшко отметил, что Минздрав рассматривает и вариант Пасхи в формате онлайн, но закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют.

Что говорит церковь

В Православной церкви Украины надеются, что верующим разрешат посещать богослужения на Пасху. Правда, это будет происходить при условии соблюдения дистанции между людьми и масочного режима.