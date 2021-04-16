Будет особый режим, – Степанов о карантине на Пасху
Максим Степанов предупредил, что на Пасху и майские праздники в Украине могут ввести особый режим. Минздрав будет просить граждан избегать больших скоплений людей.
Источник:24 канал
Сейчас британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивные", а течение болезни очень тяжелое. Об этом министр здравоохранения заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Каких ограничений ждать Пасху
По словам Степанова, важно, чтобы украинцы выполняли те ограничения, которые есть.
Конечно, будет особый режим мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей,
– сказал министр.
Что в Минздраве говорили раньше
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что для церквей и храмов, которые находятся в красной или желтой зоне, уже предусмотрены ограничения. Однако священнослужители, наверное, будут просить смягчить ограничения на Пасху.
- Ляшко отметил, что Минздрав рассматривает и вариант Пасхи в формате онлайн, но закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют.
Что говорит церковь
В Православной церкви Украины надеются, что верующим разрешат посещать богослужения на Пасху. Правда, это будет происходить при условии соблюдения дистанции между людьми и масочного режима.
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