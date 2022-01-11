На вопрос, будет ли новая волна продолжительной, главный санврач Игорь Кузин ответил утвердительно. Пик вспышки придется на февраль. До апреля ситуация будет постепенно стабилизироваться.

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Прогнозы о новой волне делать тяжело. Одна исследовательская группа говорит, что она не будет превышать прошлогоднюю. Другая говорит, что возможный 20 – 30% рост количества больных,

– заявил Кузин.

В то же время опыт стран, переживающих вспышку Омикрона, свидетельствует, что всплеск заболеваемости и циркуляция протекают легче, чем при Дельте.

В частности, Дания обнародовала результаты, что при Дельте госпитализации подлежали 1,6% инфицированных, а при Омикроне – всего 0,6%.

Омикроном заразится более 50% населения Европы

В ВОЗ заявили, что уже в ближайшие недели Омикроном заразится более 50% населения Европы.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге сообщил, что Омикрон быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Заметьте! Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что уже в феврале Омикрон может стать основным штаммом коронавируса в Украине.

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