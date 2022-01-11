На запитання, чи буде нова хвиля тривалою, головний санлікар Ігор Кузін відповів ствердно. Пік спалаху припаде на лютий. До квітня ситуація поступово стабілізуватиметься.

Зауважте В Україні скоро почнуть вакцинувати проти COVID дітей від 5 років

Прогнози про нову хвилю робити важко. Одна дослідницька група каже, що вона не буде перевищувати торішню. Інша каже, що можливе зростання кількості хворих на 20% – 30%,

– заявив Кузін.

Водночас досвід країн, які наразі переживають спалах Омікрону, свідчить, що сплеск захворюваності й циркуляція протікають легше, аніж при Дельті.

Зокрема, Данія оприлюднила результати, що при Дельті госпіталізації підлягали 1,6% інфікованих, а при Омікроні – лише 0,6%.

Омікроном заразиться понад 50% населення Європи

У ВООЗ заявили, що вже у найближчі тижні Омікроном заразиться понад 50% населення Європи.

Голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге на брифінгу повідомив, що Омікрон швидко стає домінантним вірусом у Західній Європі і зараз розповсюджується на Балканах.

Зауважте! Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що вже у лютому Омікрон може стати основним штамом коронавірусу в Україні.

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео