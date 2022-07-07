Об этом 24 каналу сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он рассказал о 2 возможных сценариях по избранию нового премьер-министра Великобритании.
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По его словам, самый вероятный сценарий – это проведение избирательной гонки Консервативной партии летом 2022 года. В то же время Джонсон будет оставаться премьер-министром до того момента, пока партийная конференция в октябре не выберет нового.
Риски для Украины
Однако есть риски, в частности, для Украины, что в ближайшие дни будет очень серьезное давление, чтобы Борис Джонсон ушел с должности премьер-министра уже сейчас,
– отметил Чалый.
Как он заметил, шансов на такой сценарий не так много. Впрочем, об этом будут говорить, в частности, те политики, которые инициировали этот процесс уже давно.
Кто может заменить Джонсона немедленно
"Есть вариант, что обязанности премьер-министра может выполнять вице-премьер Доминик Рааб. Это лорд-канцлер и министр юстиции", – пояснил Чалый.
Он подчеркнул, что такой сценарий менее вероятен. Именно поэтому, скорее всего, к осени – летом 2022 консерваторы уже выберут своего кандидата.
Изменится ли позиция Великобритании
Кроме того, Чалый подчеркнул, что позиция Великобритании по отношению к Украине консолидирована. То есть исполняющий обязанности или новый премьер-министр будут поддерживать нас.
"Здесь сомнений не может быть. Однако динамика и даже какие-то внешние коммуникации, конечно, могут измениться", – подытожил Чалый.
Чалый считает, что Джонсона могут заставить уйти с поста премьера немедленно: смотрите видео
Отставка Бориса Джонсона: коротко
- Глава британского правительства Борис Джонсон сегодня, 7 июля, обратился с речью к британцам. Он заявил, что готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до момента избрания нового лидера.
- В то же время Джонсон подчеркнул, что такие изменения не повлияют на поддержку нашего государства. Кроме того, призвал Великобританию стать лидером в Европе по поддержке Украины в борьбе с россией.
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