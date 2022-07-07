Об этом 24 каналу сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он рассказал о 2 возможных сценариях по избранию нового премьер-министра Великобритании.

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По его словам, самый вероятный сценарий – это проведение избирательной гонки Консервативной партии летом 2022 года. В то же время Джонсон будет оставаться премьер-министром до того момента, пока партийная конференция в октябре не выберет нового.

Риски для Украины

Однако есть риски, в частности, для Украины, что в ближайшие дни будет очень серьезное давление, чтобы Борис Джонсон ушел с должности премьер-министра уже сейчас,

– отметил Чалый.

Как он заметил, шансов на такой сценарий не так много. Впрочем, об этом будут говорить, в частности, те политики, которые инициировали этот процесс уже давно.

Кто может заменить Джонсона немедленно

"Есть вариант, что обязанности премьер-министра может выполнять вице-премьер Доминик Рааб. Это лорд-канцлер и министр юстиции", – пояснил Чалый.

Он подчеркнул, что такой сценарий менее вероятен. Именно поэтому, скорее всего, к осени – летом 2022 консерваторы уже выберут своего кандидата.

Обратите внимание! Борис Джонсон активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения россии. В течение этого времени дважды бывал в Киеве, встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он выступает за предоставление нашему государству большего количества вооружения, чтобы Украина могла вернуть все оккупированные россией территории.

Изменится ли позиция Великобритании

Кроме того, Чалый подчеркнул, что позиция Великобритании по отношению к Украине консолидирована. То есть исполняющий обязанности или новый премьер-министр будут поддерживать нас.

"Здесь сомнений не может быть. Однако динамика и даже какие-то внешние коммуникации, конечно, могут измениться", – подытожил Чалый.

Чалый считает, что Джонсона могут заставить уйти с поста премьера немедленно: смотрите видео



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