Очевидно, теперь возможны компромиссы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Россия хочет, чтобы Украина ослабла

По его словам, уменьшение поставок вооружения, помощи, усиление украинской армии будет свидетельствовать о том, что позиция изменилась.

Если страны Запада пойдут на уступки России, то это будет стратегическая ошибка и стратегический проигрыш,

– подчеркнул Чалый.

Он объяснил, что Россия добивается того, чтобы Украина ослабла, чтобы наше государство можно было шантажировать.

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Чалый: Вступление Украины в НАТО могут быть перенесены

Экс-посол Украины в США отметил, что сейчас в Европе – не только кризис безопасности, но и "окно возможностей" для нашего государства.

Я думаю, никто не сможет нам запретить де-юре присоединение к НАТО, а де-факто Россия будет создавать условия. К сожалению, без ответной реакции Запада, вопросы могут перенести на многие годы. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

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