Жителей Энергодара никак не остановила ветреная и дождливая погода. Они в дождевиках, с коктейлями в руках и под сине-желтными флагами вышли на дорогу и готовятся к "встрече" с захватчиками.

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Российских захватчиков в окрестностях Энергодара еще не видно. Однако коктейли Молотова, или, как говорится, "Бандера-смузи" уже ждут. Захватчикам обещают "теплый и горячий прием".

Энергодарцы вышли с коктейлями Молотова "встречать" оккупантов

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