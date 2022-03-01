Мешканців Енергодару аж ніяк не зупинила вітряна та дощова погода. Вони у дощовиках, з коктейлями в руках та під синьо-жовтними прапорами вийшли на дорогу та готуються до "зустрічі" з загарбниками.

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Російських загарбників на околицях Енергодару ще не видно. Однак коктейлі Молотова, або як кажуть "Бандера-смузі" уже чекають. Загарбникам обіцяють "теплий та палкий прийом".

Енергодарці вийшли з коктейлями Молотова "зустрічати" окупантів

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