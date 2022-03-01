Российская техника вся сожжена, а захватчики убиты. Вот такая картина сейчас в поселке Бородянка.

Заметьте Город под обстрелами, но я буду защищать его, – мэр Херсона

Украинским военным удалось полностью разгромить оккупантов. Бронетехника, танки и другое оборудование лежат сожженными среди улиц.

Сожженная российская техника на улицах Бородянки: смотрите видео

Бой в Бородянке оставил после себя много трупов оккупантов.



Российские захватчики погибли в Бородянке / Фото 24 канала



И еще один российский захватчик / Фото 24 канала



Вот что осталось в Бородянке от оккупантов / Фото 24 канала

Российские захватчики в Бородянке: смотрите видео (осторожно, 18+)

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