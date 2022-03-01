Российская техника вся сожжена, а захватчики убиты. Вот такая картина сейчас в поселке Бородянка.
Заметьте Город под обстрелами, но я буду защищать его, – мэр Херсона
Украинским военным удалось полностью разгромить оккупантов. Бронетехника, танки и другое оборудование лежат сожженными среди улиц.
Сожженная российская техника на улицах Бородянки: смотрите видео
Бой в Бородянке оставил после себя много трупов оккупантов.
Российские захватчики погибли в Бородянке / Фото 24 канала
И еще один российский захватчик / Фото 24 канала
Вот что осталось в Бородянке от оккупантов / Фото 24 канала
Российские захватчики в Бородянке: смотрите видео (осторожно, 18+)
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