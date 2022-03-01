Російська техніка уся спалена, а загарбники вбиті. Ось така картина зараз у селищі Бородянка.

Зауважте Місто під обстрілами, але я буду захищати його, – мер Херсона

Українським військовим вдалося повністю розгромити окупантів. Бронетехніка, танки та інше обладнання лежить спаленим серед вулиць.

Спалена російська техніка на вулицях Бородянки: дивіться відео

Бій у Бородянці залишив по собі багато трупів окупантів.



Російські загарбники загинули у Бородянці / Фото 24 каналу



І ще один російський загарбник / Фото 24 каналу



От що залишилося в Бородянці від окупантів / Фото 24 каналу

Російські загарбники у Бородянці: дивіться відео (обережно, 18+)

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