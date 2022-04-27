По всей вероятности, Россия усилит эскалацию на Юге и Востоке. Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

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Оккупанты хотят отвлечь внимание от Востока

Он считает, что может усилиться наступление россиян на Юге, чтобы отвлечь внимание Вооруженных Сил Украины от Востока. Ведь там собраны наши основные, опытные группировки.

Думаю, что будут усиления наступления именно на Юге и Востоке,

– подчеркнул Гармаш.

Заметим, министр обороны Украины Алексей Резников призвал готовиться к тяжелым неделям. Он считает, что враг хочет причинить нашему государству много боли и страданий.

Гармаш предположил планы России: смотрите видео