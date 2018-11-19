Будет ли блокировать Венгрия участие в съезде министров НАТО: Сийярто дал ответ

Венгрия продолжит блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, поскольку в Будапеште считают, что конфликт между двумя государствами является не только двусторонним спором. Несмотря на это участие главы украинского МИД Павла Климкина в заседании министров НАТО Венгрия блокировать не собирается.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в комментарии "Радио Свобода".

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Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, что будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встрече министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем,

– подчеркнул Сийярто.

Однако венгерский министр заявил, что Будапешт и в дальнейшем продолжит блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, поскольку в Венгрии считают, что в проблеме с языками меньшинств в Украине не было достигнуто никакого прогресса.

Кроме этого, Сийярто не считает, что конфликт между Украиной и Венгрией является только двусторонней проблемой.

"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение ЕС и НАТО, что это следует воспринимать лишь как двусторонний спор", – заявил глава МИД Венгрии.

Также он добавил, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Напомним, 25 октября стало известно, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение относительно защиты национальных меньшинств. Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье.

Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.



Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона Об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.



Уже в 2018 конфликт между двумя государствами разгорелся из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.



Из-за этго 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.